«Реальные дела — это лучшая агитация»: ЕР будет выдвигать кандидатов на основании помощи людям

«Единая Россия» намерена выдвигать своих кандидатов на выборы, основываясь на их результатах работы в вопросах оказания реальной помощи простым гражданам. Для этого создан портал естьрезультат.рф. С инициативой выступил член Генсовета партии, Герой России, участник предварительного голосования «Единой России» Владимир Сайбель.

«Президиум Генсовета партии рекомендовал кандидатам брать в работу обращения, которые поступают на сайт естьрезультат.рф», — отмечается в телеграм-канале партии.

Как пояснил Сайбель, многие обращения граждан не требуют масштабных действий или принятия серьёзных документов, поэтому такие заявления могут решаться адресно самими партийцами при возможном участии общественников. Он подчеркнул, что людям нужен не разговор о работе, а сама работа. А значит решение вопросов, поступающих от граждан на портал, может стать хорошей агитацией для каждого кандидата от «Единой России».

«Выполнение рекомендаций будет учитываться при принятии решений по выдвижению кандидатов по итогам предварительного голосования на региональных конференциях и Съезде Единой России», — отметили в самой партии.

Ранее сообщалось, что на форуме «Есть результат!» в Петербурге «Единая Россия» представила предложения по развитию здравоохранения: цифровую платформу «Здоровье», единую карту пациента, дистанционный мониторинг, обновление инфраструктуры, поддержку участников СВО и их семей, а также медицину будущего. В новую Народную программу внесено более 850 тысяч инициатив.