Отмену произведений из-за закона о наркотиках в России сочли чрезмерной

В России фиксируются случаи, когда закон о запрете пропаганды наркотиков применяют чрезмерно жёстко: в книгах вымарывают слова, песни ограничивают, а из фильмов вырезают сцены. Такую практику раскритиковал член генсовета «Единой России», заместитель гендиректора ВГТРК и Герой России Евгений Поддубный. Его слова приводит пресс-служба партии.

По мнению Поддубного, вступление закона в силу не должно становиться поводом запрещать всё, что кому-либо покажется связанным с запрещёнкой в художественных произведениях. Он отметил, что под ограничения нередко попадают классика и произведения, относящиеся к «золотому фонду российской культуры». Представитель ЕР заявил, что партия выступает против откровенной, глупой и вредной цензуры в литературе, кино и музыке.

Причину таких перегибов Поддубный видит в действиях отдельных ведомств и исполнителей на местах. По его словам, правоприменительная практика в таких случаях вступает в конфликт со здравым смыслом. При этом он подчеркнул, что сам запрет на пропаганду наркотиков не отменяется. Однако важно отличать пропаганду от упоминания запрещённых веществ как зла, зависимости или социальной проблемы.

Поддубный обратил внимание, что невозможно объяснять вред опасных явлений, полностью запрещая говорить о них. По его оценке, бездумные ограничения лишь подогревают интерес неподготовленной аудитории и мешают нормальному разъяснению.

Он считает, что в этой сфере нужен взвешенный и тонкий подход. Для этого, по мнению Поддубного, следует дать больше возможностей профессиональному сообществу — издателям, музыкантам и кинематографистам — высказать свою позицию.

С 1 марта в России вступили в силу поправки к федеральному закону «О наркотических средствах и психотропных веществах». Новые нормы предусматривают ответственность за распространение книг и других произведений искусства, где упоминаются наркотики. После этого в отрасли начались споры о том, как применять закон на практике. Под ограничения и маркировку стали попадать не только современные тексты, но и произведения классической литературы.

Ранее книжный сервис «Литрес» заявил, что намерен проанализировать ситуацию с маркировкой отдельных произведений. В частности, речь шла о книгах Александра Пушкина и Ивана Тургенева. Однако такое нововведение оценили не все. В России уже прозвучали призывы не доводить ситуацию до паралича книжной отрасли. Авторы и издатели, опасаясь нарушить закон, вынуждены маркировать книги и искать способы обезопасить себя. В итоге выпуск новой литературы может стать сложнее и рискованнее.