Абсурд вместо борьбы: Степашин призвал не парализовать книжную отрасль новым законом

Президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин выразил обеспокоенность по поводу закона о запрете пропаганды наркотиков, который, по его словам, ставит издателей в затруднительное положение. В беседе с РБК он отметил, что авторы и издатели вынуждены маркировать книги и искать способы избежать попадания под действие закона, что может привести к полному прекращению выпуска новой литературы.

Степашин призвал к разумному применению закона и подготовке предложений по его совершенствованию совместно с Союзом писателей и при поддержке администрации президента. Он также подчеркнул важность четкого правоприменения и разъяснения законодательства, назвав «шоу маски» неэффективным инструментом для наведения порядка в книжной отрасли.

Степашин предложил гражданам направлять обращения в РКС при наличии конкретных случаев, когда упоминание наркотиков в литературных произведениях влечет за собой преследование или необоснованные вопросы. Он подчеркнул, что целью является создание прецедента, и в настоящее время ведется работа над нормативно-правовой базой, которая будет включать обязательные разъяснения.

Напомним, с 1 марта в России вступили в силу новые положения федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах». Эти изменения устанавливают административную и уголовную ответственность для тех, кто будет распространять книги и другие произведения искусства, в которых упоминаются наркотики.

Ранее российский книжный сервис «Литрес» заявил о намерении проанализировать ситуацию с маркировкой о пропаганде наркотиков некоторых произведений классической литературы. В частности, речь идёт о книгах Александра Пушкина и Ивана Тургенева.