«Литрес» проверяет маркировку книг Пушкина и Тургенева из-за наркотиков

Российский книжный сервис «Литрес» заявил о намерении проанализировать ситуацию с маркировкой некоторых произведений классической литературы. В частности, речь идёт о книгах Александра Пушкина и Ивана Тургенева. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на заявление пресс-службы платформы.

«Мы изучаем ситуацию на предмет исключения возможной ошибки маркировки контента, это займёт какое-то время», — заявили в «Литресе».

Таким образом в компании отреагировали на появившуюся информацию о том, что классические тексты могли попасть под новую маркировку.

Напомним, с 1 марта этого года в России вступили в силу поправки к федеральному закону «О наркотических средствах и психотропных веществах». Нововведения устанавливают административную и уголовную ответственность за распространение книг, а также других произведений искусства, в которых упоминаются наркотики.

