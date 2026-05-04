«Книги с сюрпризом»: Как американские зэки получают наркотики через литературу

Российский хакер Александр Дринкман раскрыл схему доставки наркотиков в американские тюрьмы через книги. Посетители заранее пропитывали страницы психотропными веществами. На зоне заключённые вырывали эти листы и делили на мелкие части для использования. Из-за этой практики в исправительных учреждениях ввели запрет на передачу книг от посетителей, пишет «Газета.ru».

Дринкмана задержали в Нидерландах в 2012 году по запросу США. Его обвинили в киберпреступлениях и краже данных банковских карт. В 2015 году хакера депортировали в Америку. Он провёл более семи лет в различных тюрьмах США.

Хакер пояснил, что книги нельзя было привозить лично из-за наркотиков. Отдельные страницы пропитывали веществом для определённых заключённых. Эти листы вырывали, делили на кусочки и продавали.

Дринкман добавил, что доступ к литературе в тюрьмах сохранялся. Заключённые пользовались библиотеками. Родственники оформляли заказы книг через онлайн-магазины. Во время пандемии коронавируса заключённые большую часть времени проводили в помещениях. Чтение стало для хакера основным занятием. Через книги он изучал язык и получал информацию.

Ранее Life.ru рассказывал о новой смертельной схеме доставки наркотиков в американских тюрьмах. Контрабандисты наносят опасные синтетические вещества прямо на бумагу. Под удар попадают письма, книги, документы и даже фотографии. Преступники быстро подстраиваются под меры безопасности.