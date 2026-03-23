Книга, письмо, открытка — и смерть: как наркотики начали прятать прямо в бумаге

В американских тюрьмах появилась новая смертельная схема доставки наркотиков: опасные синтетические вещества наносят прямо на бумагу. Речь идёт о письмах, книгах, документах и даже фотографиях.

Именно с такой угрозой столкнулась тюрьма округа Кук в Чикаго, сообщает New York Times. Там заключённые начали массово попадать в больницу, а затем последовали смерти. Следователи долго не могли понять, что именно проникает за решётку, пока не выяснилось: источником стала пропитанная наркотиками бумага.

После этого случаи передозировок пошли один за другим. По данным расследования, только за один год в тюрьме умерли как минимум шесть человек, а позже число жертв выросло ещё больше.

Главная проблема в том, что речь идёт о новой волне лабораторных наркотиков. Эти вещества часто оказываются мощнее фентанила, быстрее меняются по формуле и плохо определяются стандартными тестами. Иногда на одном листе находят сразу несколько разных соединений — от опиоидов до стимуляторов и каннабиноидов.

Контрабандисты быстро подстраивались под меры безопасности. Когда в тюрьмах усилили проверку обычной почты, наркотики начали прятать в юридической переписке, посылках и книгах, внешне похожих на официальные отправления от крупных сервисов доставки.

Следователи в итоге вышли на целую сеть поставщиков, которая отправляла такую бумагу не только в Чикаго, но и в другие города. Одного из предполагаемых организаторов задержали, однако даже после этого пропитанные листы продолжили находить в камерах.

Эксперты считают, что это уже новая стадия наркорынка. Если раньше опасность ассоциировалась с порошками, таблетками и уколами, то теперь смертельным может оказаться обычный лист бумаги, который почти невозможно распознать на глаз.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о признании фентанила оружием массового поражения. Фентаниловая эпидемия в Соединённых Штатах представляет собой острейший кризис общественного здравоохранения, характеризующийся резким ростом смертности от передозировок синтетическими опиоидами. Начавшись как побочный эффект неконтролируемого назначения рецептурных обезболивающих, кризис трансформировался в нелегальный рынок, где фентанил, обладающий высокой летучестью, часто подмешивают в героин, кокаин и контрафактные таблетки. Эта практика привела к десяткам тысяч смертей ежегодно, превратив наркотическую эпидемию в одну из главных причин гибели американцев в возрасте до 50 лет и создав беспрецедентную нагрузку на правоохранительные органы, систему здравоохранения и социальные институты страны.