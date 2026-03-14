Американка «нафаршировала» лазанью наркотиками и подарила беременной родственнице

В американском штате Айова женщина добавила в лазанью сильнодействующий опиоидный препарат, чтобы отравить беременную родственницу и её нерождённого малыша. Детали истории сообщает газета New York Post.

Всё произошло в декабре 2025 года. 36-летняя Эмбер Сноу добавила в блюдо оксикодон и подарила его своей жертве. Подозреваемая надеялась вызвать выкидыш при помощи отравления. Семья пострадавшей заподозрила неладное и вызвала полицию. Ребёнка и саму беременную удалось спасти. Экспертиза подтвердила, что в лазанье было отравляющее вещество. Более того, в телефоне обвиняемой нашлись многочисленные запросы в поисковие о способах вызвать выкидыш.

Кроме того, несовершеннолетний сын Сноу знал о планах матери отравить родственницу. Он пытался отговорить её, но ничего не вышло. Состояние самой беременной не уточняется. А преступницу теперь ждёт суд.

Ранее в подмосковном Наро-Фоминске была срочно госпитализирована 45-летняя женщина. Она случайно выпила чай, в который попало содержимое разбитого медицинского термометра. Ртуть вылил в чашку её сын.