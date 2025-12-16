Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании фентанила оружием массового поражения. Об этом сообщил сам хозяин Белого дома.

«Сегодня я делаю ещё один шаг, чтобы защитить американцев от смертоносного фентанила, наводняющего нашу страну. Этим историческим указом, который я подпишу сегодня, мы официально признаём фентанил оружием массового уничтожения, которым он и является», — заявил республиканец в Овальном кабинете.

Ранее Дональд Трамп подал судебный иск к британской телерадиокорпорации BBC, обвинив её в клевете и искажении его слов. Американский лидер охарактеризовал действия вещателя как направленные на влияние на итоги голосования. В качестве компенсации он требует взыскать с BBC не менее 5 миллиардов долларов и настаивает на рассмотрении дела судом присяжных.