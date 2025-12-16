Трамп подал иск к BBC, требуя $5 млрд за искажение его слов в одном из сюжетов

Президент США Дональд Трамп подал судебный иск к британской телерадиокорпорации BBC, обвинив её в клевете и вмешательстве в избирательный процесс. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Мы подадим на них в суд. Мы подадим на них в суд на сумму от миллиарда (£792 млн) до $5 млрд (£3,79 млрд), вероятно, на следующей неделе», — приводит слова республиканца телеканал.

Трамп охарактеризовал действия вещателя как направленные на влияние на итоги голосования. В качестве компенсации он требует взыскать с BBC не менее 5 миллиардов долларов и настаивает на рассмотрении дела судом присяжных.

Ранее Трамп уже заявлял о намерении подать в суд на телерадиокорпорацию. Би-би-си, в свою очередь, направила ему письмо с извинениями, однако отказалась выплачивать запрашиваемую многомиллиардную компенсацию.