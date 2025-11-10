Россия и США
10 ноября, 03:49

Трамп доволен уходом руководства BBC и благодарит Telegraph за разоблачение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский президент Дональд Трамп положительно оценил сообщения об отставке руководства британской вещательной корпорации BBC, последовавшей за критикой в связи с редактированием его выступления. Своё мнение хозяин Белого дома выразил в соцсети Truth Social.

«Высшие руководители Би-би-си, включая Тима Дэйви, босса, все уходят в отставку или уволены, потому что их поймали на «искажении» моей очень хорошей (идеальной!) речи 6 января. Спасибо газете Telegraph за разоблачение этих коррумпированных «журналистов», — написал республиканец.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал кадровые перестановки в руководстве BBC, усомнившись в изменении редакционной политики телекомпании. По его мнению, смена руководства вряд ли приведёт к существенным преобразованиям, поскольку телерадиокомпания продолжает оставаться под влиянием правительства, проводящего политику массовой миграции, поддержки военных конфликтов и цифровой идентификации. Напомним, издание Telegraph сообщало о фактах редактирования выступления Трампа, создававшего впечатление, что республиканец поддерживал беспорядки у Капитолия. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт охарактеризовала BBC как средство распространения недостоверной информации.

