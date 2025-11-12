Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своей авторской программе на радио Sputnik связала отставку руководства BBC с системной практикой фальсификаций в британских СМИ. Комментируя скандал вокруг редактирования речи президента США Дональда Трампа, дипломат заявила, что британские медиа регулярно подгоняют информацию под заранее заданные нарративы.

Захарова также подвергла сомнению достоверность публикации Financial Times о якобы отменённой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, назвав материал скомпилированной подделкой. Американская сторона никогда не использовала бы британские издания для подобных утечек, учитывая напряжённые отношения Белого дома с британскими медиа.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что отставка гендиректора BBC Тима Дейви и главы новостного подразделения Деборы Тернесс подтверждает кризис доверия к британским СМИ. Даже ранее авторитетные медиахолдинги теперь демонстрируют тенденциозный подход к подаче информации, что особенно заметно в освещении российско-американских отношений.

«Это и есть прямая цензура. Для этого берут ножницы, берут клей и вырезают из интервью только то, что нужно. Это уже цензура с извращением. Я рассматриваю это как настоящее информационное преступление», — заключила Захарова.