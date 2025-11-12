Захарова обвинила BBC в «цензуре с извращением» из-за скандала с искажением речи Трампа
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своей авторской программе на радио Sputnik связала отставку руководства BBC с системной практикой фальсификаций в британских СМИ. Комментируя скандал вокруг редактирования речи президента США Дональда Трампа, дипломат заявила, что британские медиа регулярно подгоняют информацию под заранее заданные нарративы.
Захарова также подвергла сомнению достоверность публикации Financial Times о якобы отменённой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, назвав материал скомпилированной подделкой. Американская сторона никогда не использовала бы британские издания для подобных утечек, учитывая напряжённые отношения Белого дома с британскими медиа.
Представитель МИД РФ подчеркнула, что отставка гендиректора BBC Тима Дейви и главы новостного подразделения Деборы Тернесс подтверждает кризис доверия к британским СМИ. Даже ранее авторитетные медиахолдинги теперь демонстрируют тенденциозный подход к подаче информации, что особенно заметно в освещении российско-американских отношений.
«Это и есть прямая цензура. Для этого берут ножницы, берут клей и вырезают из интервью только то, что нужно. Это уже цензура с извращением. Я рассматриваю это как настоящее информационное преступление», — заключила Захарова.
Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала BBC фейковым СМИ за искажение речи американского лидера Дональда Трампа перед штурмом Капитолия в 2021 году. Скандал вокруг фальсификации привёл к отставке генерального директора BBC Тима Дэйви. Вместе с ним пост покинула и глава новостного вещания Дебора Тернесс. Сам Дональд Трамп положительно оценил сообщения об отставке руководства британской вещательной корпорации BBC.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.