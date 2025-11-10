Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала отставку руководства британской телерадиокорпорации Би-би-си, связанную со скандалом вокруг искажённого монтажа речи американского лидера Дональда Трампа. Дипломат заявила, что на корпорации «клейма ставить негде», учитывая её многолетнюю историю фальсификаций.

«Фальсификацию в Буче точно так же «отредактировала», а на самом деле информационно сфабриковала именно Би-би-си», — подчеркнула Захарова в интервью изданию «Взгляд».

Она также напомнила, что журналисты корпорации ранее создавали недостоверные материалы о российских болельщиках перед Олимпиадой в Сочи, распространяли фейки о Сирии, а также активно участвовали в раскрутке абсурдной истории со Скрипалями.

Напомним, что отставка генерального директора Би-би-си Тима Дэйви и исполнительного директора Деборы Тёрнесс состоялась 9 ноября после публикации расследования газеты Telegraph. Издание доказало, что телерадиокомпания преднамеренно исказила речь Трампа, создав ложное впечатление, будто президент США поощрял беспорядки в Капитолии. После этих разоблачений пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт публично охарактеризовала Би-би-си как фейковое средство массовой информации.