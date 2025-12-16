Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 23:15

Трамп заявил о работе США и Европы над гарантиями безопасности для Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон совместно с европейскими партнёрами разрабатывает гарантии безопасности для Украины. Об этом республиканец заявил журналистам на пресс-конференции в Белом доме.

«Мы работаем над этим вместе с Европой. Европа будет большой частью этого», — отметил американский лидер.

Выступая перед журналистами в Белом доме, республиканец подчеркнул ключевую роль Европы в этом процессе. Также Трамп сообщил о проведении плодотворных переговоров с европейскими лидерами, посвящённых поиску путей урегулирования на Украине.

Трамп признал потерю Украиной территорий
Трамп признал потерю Украиной территорий

Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров между США и Украиной может состояться в ближайшие выходные. Встреча может пройти в Майами. В ходе беседы стороны будут детально изучать карты. Накануне в Германии высказали мнение, что исход переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет в значительной степени зависеть от позиций России и Китая.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar