Трамп заявил о работе США и Европы над гарантиями безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон совместно с европейскими партнёрами разрабатывает гарантии безопасности для Украины. Об этом республиканец заявил журналистам на пресс-конференции в Белом доме.

«Мы работаем над этим вместе с Европой. Европа будет большой частью этого», — отметил американский лидер.

Выступая перед журналистами в Белом доме, республиканец подчеркнул ключевую роль Европы в этом процессе. Также Трамп сообщил о проведении плодотворных переговоров с европейскими лидерами, посвящённых поиску путей урегулирования на Украине.