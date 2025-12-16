Трамп заявил о работе США и Европы над гарантиями безопасности для Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон совместно с европейскими партнёрами разрабатывает гарантии безопасности для Украины. Об этом республиканец заявил журналистам на пресс-конференции в Белом доме.
«Мы работаем над этим вместе с Европой. Европа будет большой частью этого», — отметил американский лидер.
Выступая перед журналистами в Белом доме, республиканец подчеркнул ключевую роль Европы в этом процессе. Также Трамп сообщил о проведении плодотворных переговоров с европейскими лидерами, посвящённых поиску путей урегулирования на Украине.
Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров между США и Украиной может состояться в ближайшие выходные. Встреча может пройти в Майами. В ходе беседы стороны будут детально изучать карты. Накануне в Германии высказали мнение, что исход переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет в значительной степени зависеть от позиций России и Китая.
