Трамп признал потерю Украиной территорий

Президент США Дональд Трамп высказался о территориальном аспекте урегулирования конфликта на Украине, констатировав, что часть территории Киевом уже утрачена. Соответствующее заявление республиканец сделал, отвечая на вопросы во время мероприятия в Белом доме.

«Ну, они уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена», — сказал американский лидер. Это одно из немногих прямых публичных высказываний Трампа, затрагивающих вопрос территориальных изменений в ходе текущего конфликта.