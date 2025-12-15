США считают, что Россия и Украина согласовали 90% спорных вопросов

Вашингтон считает, что подавляющее большинство вопросов между Москвой и Киевом в контексте мирного соглашения уже согласовано. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновников.

«Чиновники заявили, что между Украиной и Россией достигнуто широкое согласие по 90% вопросов. Однако они признали, что вопросы территории и суверенитета всё же должны быть решены самими сторонами», — говорится в статье.

Встречи представителей США и Украины, прошедшие в Берлине, в Белом доме оценили положительно. По данным агентства, президент США Дональд Трамп доволен текущим положением дел. Вместе с тем в администрации подчёркивают, что окончательные решения по территориальным вопросам должны приниматься украинской стороной.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о заключении соглашения между странами ЕС и США о предоставлении Украине гарантий безопасности. По его словам, эти гарантии будут аналогичны тем, что предусмотрены статьёй 5 НАТО, которая предполагает коллективную оборону. Канцлер подчеркнул, что подобное соглашение достигнуто впервые. Он отметил, что как европейцы, так и американцы совместно готовы взять на себя такие обязательства.