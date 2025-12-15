Трамп считает, что урегулирование на Украине стало ближе, чем когда-либо

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта сейчас ближе, чем когда-либо. Республиканец поделился этим мнением во время выступления в Белом доме, отметив, что переговоры идут хорошо, но призвал сохранять осторожность.

«У нас была долгая дискуссия, и дела, кажется, идут хорошо, но мы говорим это уже давно. И у меня состоялся долгий разговор с Зеленским», — заявил американский лидер, выступая перед журналистами в Белом доме.

По словам Трампа, он провёл продолжительные обсуждения с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, а также с руководителями ряда европейских стран и НАТО, включая Великобританию, Германию, Францию и Италию. Хозяин Белого дома назвал эти диалоги «очень долгими и очень хорошими», однако признал, что оптимистичная риторика относительно урегулирования звучит уже продолжительное время, и теперь важно посмотреть, что удастся сделать на практике.

«Я думаю, сейчас мы ближе к (урегулированию на Украине. — Прим. Life.ru), чем когда-либо. Посмотрим, что можно сделать», — заключил президент США.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров во время интервью заявил, что последние контакты с Соединёнными Штатами по украинскому вопросу вселяют надежду на лучшее понимание Вашингтоном российской позиции. По словам министра, американцы пытаются разобраться в ситуации и глубже понять, что необходимо для надёжного и устойчивого урегулирования конфликта, а не просто для временного перемирия, которое позволит продолжить накачивание Украины оружием. Лавров подчеркнул, что диалог продолжается, и теперь Москва ожидает реакции Вашингтона на его консультации с украинской стороной.