Лавров: Контакты с США по Украине дают надежду на лучшее понимание позиции РФ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что последние контакты с Соединёнными Штатами по украинскому вопросу вселяют надежду на лучшее понимание Вашингтоном российской позиции. Об этом он сообщил в интервью иранской медиакорпорации «Гостелерадио Ирана».

«Американцы пытаются разобраться. Последние контакты с ними вселяют надежду, что они стали глубже понимать нашу позицию. Понимать то, что нужно сделать, чтобы этот конфликт был урегулирован надежно и устойчиво, а не просто было взято очередное перемирие, чтобы снова накачать Украину оружием. Поэтому процесс идёт. Ждём реакции от американцев по поводу того, как они поговорили с украинцами», — заключил глава дипломатического ведомства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал положительную оценку действиям американского лидера Дональда Трампа. Он заявил, что республиканец и его администрация действительно нацелены на мирное урегулирование конфликта на Украине и прикладывают для этого активные усилия. В Москве видят заинтересованность американского лидера и его команды в поиске политического решения украинского кризиса. Песков подчеркнул, что предпринимаемые Вашингтоном шаги в этом направлении оцениваются российской стороной положительно.