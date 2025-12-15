Песков: Трамп искренне заинтересован в урегулировании конфликта на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал оценку действиям американского лидера Дональда Трампа. Он считает, что президент США и его администрация действительно нацелены на мирное урегулирование конфликта на Украине и прикладывают для этого активные усилия. Об этом пресс-секретарь российского лидера рассказал журналистам.

«Трамп искренне работает над урегулированием, и он хочет украинского урегулирования, он хочет урегулирования этого конфликта. И прикладывает усилия, и вся его команда прикладывает», — сказал Песков.

В Москве видят заинтересованность американского лидера и его команды в поиске политического решения украинского кризиса. Песков подчеркнул, что предпринимаемые Вашингтоном шаги в этом направлении оцениваются российской стороной положительно.

Ранее сообщалось, что администрация США рассматривает возможность предоставить Украине серьёзные гарантии безопасности, основанные на принципах статьи 5 устава НАТО. Речь идёт о механизме, который не станет «карт-бланшем», но при этом будет достаточно надёжным.