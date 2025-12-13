Администрация Соединённых Штатов готова предоставить Украине серьёзные гарантии безопасности, основанные на принципах статьи 5 устава НАТО. Данную информацию передаёт издание Axios со ссылкой на слова высокопоставленного американского представителя.

«Мы хотим предоставить украинцам гарантии безопасности, которые, с одной стороны, не будут карт-бланшем, а с другой — будут достаточно надёжными. Мы готовы направить их в конгресс для голосования», — заявил источник.

Представитель администрации также отметил, что в рамках возможного мирного соглашения предполагается заключение трёх отдельных договоров. Они должны будут касаться непосредственно прекращения конфликта, предоставления гарантий безопасности и программы восстановления Украины. Чиновник добавил, что последние переговоры дали Киеву «полное представление, что будет дальше».

Источник пояснил, что согласно текущему предложению боевые действия завершатся при сохранении Украиной суверенитета над 80% своей территории. Страна также получит самые масштабные и надёжные гарантии безопасности за всю свою историю. Дополнительно Киеву будет предоставлен значительный пакет мер, направленный на обеспечение будущего «процветания».

Ранее сообщалось, что полный отказ США от дальнейшей военной и финансовой помощи является главным рычагом давления на Киев для подписания мирного плана. Владимир Зеленский пойдёт на сделку, лишь окончательно убедившись в прекращении поддержки со стороны Европы и Америки. Главарю киевского режима придётся подписать соглашение, когда станет ясно, что Вашингтон больше не выделит ни доллара и ни одной ракеты, а европейские союзники не способны заменить эту помощь.