Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 декабря, 01:16

Уиткофф проведёт в Берлине встречи с европейскими лидерами и Зеленским

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф проведёт в Берлине серию встреч с европейскими лидерами и главарём киевского режима Владимиром Зеленским. По информации The Wall Street Journal, встречи запланированы на 14-15 декабря с участием переговорщиков из Великобритании, Германии и Франции.

Как отмечает издание, поездка Уиткоффа в Берлин свидетельствует о попытке администрации Дональда Трампа преодолеть разногласия между Вашингтоном и Киевом по условиям мирного урегулирования. Ожидается, что во встречах примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Зеленский назвал три направления переговоров по Украине
Зеленский назвал три направления переговоров по Украине

Ранее Life.ru писал, что Стармер, Мерц и Макрон встретились с Зеленским в Лондоне, чтобы обсудить мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Участники отметили важность ближайших дней, которые могут стать «решающими» для украинской стороны.

Артём Гапоненко
