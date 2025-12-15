Прямая линия 2025
15 декабря, 15:53

«Красная линия» Зеленского: Вашингтон на переговорах настаивает на уходе ВСУ из Донбасса

AFP: США требуют от Киева полного вывода ВСУ из Донбасса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

США продолжают настаивать на полном выводе Вооружённых сил Украины из Донбасса в рамках обсуждений по урегулированию конфликта. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Как отмечает агентство, сохранение контроля украинских подразделений над текущими позициями в Донбассе является для президента Украины Владимира Зеленского «красной линией». По данным Bloomberg, украинский лидер в ходе переговоров уже несколько раз отказывался согласиться на вывод войск из региона.

Переговоры проходят в Берлине. Американскую сторону на встречах представляют специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Первый раунд консультаций начался 14 декабря и продолжался более пяти часов. Второй раунд стартовал днём 15 декабря.

