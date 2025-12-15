Радиостанция Судного дня вышла в эфир на фоне переговоров Зеленского и Уиткоффа

На фоне переговоров Владимира Зеленского со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом вновь зафиксирована активность так называемой «Радиостанции Судного дня» — УВБ-76, более известной как «Жужжалка». Об этом пишут энтузиасты, отслеживающие её активность.

Закодированное сообщение прозвучало 15 декабря в 13:02 по московскому времени. В эфире была передана последовательность: «НЖТИ 52710 ВХОДОШУНТ 9051 8779».

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, действующая с советских времен. Большую часть времени она транслирует фоновый шум, из-за чего получила прозвище «Жужжалка», а редкие кодированные сообщения стали основой множества версий о её назначении.