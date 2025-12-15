Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 12:11

Радиостанция Судного дня вышла в эфир на фоне переговоров Зеленского и Уиткоффа

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

На фоне переговоров Владимира Зеленского со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом вновь зафиксирована активность так называемой «Радиостанции Судного дня» — УВБ-76, более известной как «Жужжалка». Об этом пишут энтузиасты, отслеживающие её активность.

Закодированное сообщение прозвучало 15 декабря в 13:02 по московскому времени. В эфире была передана последовательность: «НЖТИ 52710 ВХОДОШУНТ 9051 8779».

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, действующая с советских времен. Большую часть времени она транслирует фоновый шум, из-за чего получила прозвище «Жужжалка», а редкие кодированные сообщения стали основой множества версий о её назначении.

«Бермудский Ершовуз»: «Жужжалка» вышла в эфир с новыми странными сообщениями
«Бермудский Ершовуз»: «Жужжалка» вышла в эфир с новыми странными сообщениями

Ранее Life.ru рассказывал, что «Жужжалка» выходила в эфир и восьмого декабря, около трёх часов по Москве. Тогда было передано одно сообщение: «НЖТИ 05659 ПАБОДОЛЛ 8170 5968».

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Радиостанция «Судного дня»
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar