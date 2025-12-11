«Бермудский Ершовуз»: «Жужжалка» вышла в эфир с новыми странными сообщениями
Радиостанция Судного дня передала три сообщения менее чем за четыре часа
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка» или «Радио Судного дня», опубликовала три сообщения за день. Об этом сообщает ресурс «УВБ-76 логи», отслеживающий её эфиры.
Первое сообщение было опубликовано в 12:48 по Москве: «НЖТИ 82331 ЕРШОВУЗ 1362 0715». Второе — в 14:08: «НЖТИ 91256 БЕРМУДСКИЙ 5964 0140». Третье — 16:07: «НЖТИ 09224 ЖУИРОЗАГС 1745 1643».
Ранее Life.ru рассказывал, что «Жужжалка» выходила в эфир и восьмого декабря, около трёх часов по Москве. Тогда было передано одно сообщение: «НЖТИ 05659 ПАБОДОЛЛ 8170 5968». Передачи самой таинственной радиостанции России давно будоражат умы радиолюбителей и конспирологов.
