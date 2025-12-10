Легендарная УВБ-76 передала за день рекордные 13 загадочных шифровок

Загадочная станция УВБ-76, также известная как «Жужжалка», вновь вышла в эфир 10 декабря, поразив слушателей беспрецедентной активностью. В течение дня загадочная «Радиостанция Судного дня» передала ещё 5 коротких шифрованных сообщений. Ранее утром прозвучало 8 посланий.

В 13:49 прозвучал код «НЖТИ 47534 БЕСПОДОБНЫЙ 2270 0912». Спустя 45 минут эфир пополнился двойным сообщением «НЖТИ 41651 ПОКАЯННЫЙ 8135 3102 ИСПИТОЙ 5696 6165». Практически сразу за ним, в 14:37, последовал сигнал «ГЛАСОДЖУТ» и «ЕНОТОБЮСТ» в 14:58.

«НЖТИ 42977 НЕРВАЦИЯ 2744 4280», — прозвучало в 15:43 финальное на сегодня послание.

Начиная с утра 10 декабря в эфире радио Судного дня транслировались зашифрованные коды — в течение нескольких часов она передала восемь посланий, состоящих из наборов слов и цифр, включая шифры «СПИНОБАЗ», «ФРИГОРИЯ», «ОПАЛЬНЫЙ» и другие, однако на этом эфир не завершился.