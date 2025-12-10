«Жужжалка» за четыре часа передала восемь сообщений с дюжиной слов

Легендарная коротковолновая станция УВБ-76, которую многие знают как «Жужжалку» или «Радио Судного дня», вновь активизировалась 10 декабря. На частоте снова появились короткие пронумерованные сообщения с набором слов и цифр.

С утра и до полудня прозвучали семь передач. В 09:07 по московскому времени эфир открыло сообщение «МЮОНОСВОД». Уже через четыре минуты последовало новое слово: «СПИНОБАЗ». Далее станция передала сообщение «ФРИГОРИЯ» (10:37). Самое длинное за сегодня сообщение прозвучало в 10:56, оно содержало три слова.

«НЖТИ 16198 ОПАЛЬНЫЙ 6133 5076 СНОПОВЫЙ 4040 1647 ДЫМОЗЮЗЯ 2116 8025», — было указано в четвёртом за сегодня сообщении.

Ближе к полудню появились ещё три передачи. В 11:34 прозвучало слово «АНУСОКЕБ». А в 12:27 в сообщении было указано два слова — «ЦЕНТРАЛ» и «КОТОВОИН». В 12:52 радиостанция передала слово «КОМПЛЕКТНЫЙ», а в 13:08 — «ЗАВОТОСТ» и «КРЯСОСЫЧ».

До этого, 8 декабря, таинственная «Жужжалка» вышла в эфир со словом «ПАБОДОЛЛ». УВБ-76 работает с конца 70-х и считается частью военной системы связи. Станция известна редкими, но регулярными включениями с зашифрованными сообщениями, каждое из которых становится объектом внимания радиолюбителей.