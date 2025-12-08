Таинственная «Жужжалка» передала новое шифрованное сообщение

На коротковолновой станции УВБ-76, известной как «Жужжалка» или Радио Судного дня, 8 декабря в 14:44 по московскому времени прозвучало новое зашифрованное сообщение. В эфире передали очередной набор кодов.

«НЖТИ 05659 ПАБОДОЛЛ 8170 5968», — прозвучало в эфире.

УВБ-76 регулярно удивляет слушателей внезапными голосовыми вставками посреди характерного монотонного сигнала. Подобные передачи уже много лет вызывают интерес у любителей радио и сторонников конспирологических теорий.

До этого в эфире радиостанции прозвучали два других слова. В 10:49 по московскому времени прозвучало слово «перечница», которое доселе не встречалось в шифровках «жужжалки». Вслед за ним в 13:27 было передано слово «перенаём».