Легендарная российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», вновь вышла в эфир после трёхдневного перерыва. Об этом сообщили энтузиасты, отслеживающие её активность.

В эфир был передан закодированный сигнал: «ЦЖАП 54520 ЗАБИТЫЙ 9689 0875». Сообщение было передано 7 декабря в 15:16 по московскому времени.

До этого радио Судного дня временно прекращала трансляцию из-за потери сигнала. Перебои в подаче электричества возникли в результате атаки беспилотного летательного аппарата на энергетическую подстанцию. Точное местонахождение питающей радиостанцию подстанции остаётся неизвестным.