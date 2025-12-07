Путин в Индии
7 декабря, 13:12

Загадочная «Жужжалка» вышла в эфир после трёх дней молчания со словом «забитый»

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Легендарная российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», вновь вышла в эфир после трёхдневного перерыва. Об этом сообщили энтузиасты, отслеживающие её активность.

В эфир был передан закодированный сигнал: «ЦЖАП 54520 ЗАБИТЫЙ 9689 0875». Сообщение было передано 7 декабря в 15:16 по московскому времени.

До этого радио Судного дня временно прекращала трансляцию из-за потери сигнала. Перебои в подаче электричества возникли в результате атаки беспилотного летательного аппарата на энергетическую подстанцию. Точное местонахождение питающей радиостанцию подстанции остаётся неизвестным.

BannerImage
Александра Мышляева
    avatar