Радиостанция Судного дня вышла в эфир и передала уникальную шифровку

В эфире радиостанции УВБ-76, известной также как «Жужжалка» и Радио Судного дня, передано новое шифрованное сообщение. Передача прозвучала 8 декабря в 10:49 по московскому времени.

«НЖТИ 95021 ПЕРЕЧНИЦА 9037 2344», — прозвучало в эфире.

Слово «перечница» доселе не встречалось в шифровках «жужжалки».

УВБ-76 — советская, а позже российская коротковолновая радиостанция, известная с конца 1970-х годов. Её называют «Жужжалкой» из-за характерного повторяющегося звукового сигнала, прерываемого для передачи голосовых сообщений с кодами. Несмотря на многочисленные предположения, её истинное назначение так и не было официально подтверждено.

Ранее Life.ru сообщал, что коротковолновая радиостанция УВБ-76 («Жужжалка») передала в эфир новое зашифрованное послание. В нём прозвучал код «ДЕРНОШИИТ», что породило очередную волну обсуждений среди радиолюбителей.