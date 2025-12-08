Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 09:16

Радиостанция Судного дня вышла в эфир и передала уникальную шифровку

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В эфире радиостанции УВБ-76, известной также как «Жужжалка» и Радио Судного дня, передано новое шифрованное сообщение. Передача прозвучала 8 декабря в 10:49 по московскому времени.

«НЖТИ 95021 ПЕРЕЧНИЦА 9037 2344», — прозвучало в эфире.

Слово «перечница» доселе не встречалось в шифровках «жужжалки».

УВБ-76 — советская, а позже российская коротковолновая радиостанция, известная с конца 1970-х годов. Её называют «Жужжалкой» из-за характерного повторяющегося звукового сигнала, прерываемого для передачи голосовых сообщений с кодами. Несмотря на многочисленные предположения, её истинное назначение так и не было официально подтверждено.

Загадочная «Жужжалка» вышла в эфир после трёх дней молчания со словом «забитый»
Загадочная «Жужжалка» вышла в эфир после трёх дней молчания со словом «забитый»

Ранее Life.ru сообщал, что коротковолновая радиостанция УВБ-76 («Жужжалка») передала в эфир новое зашифрованное послание. В нём прозвучал код «ДЕРНОШИИТ», что породило очередную волну обсуждений среди радиолюбителей.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Радиостанция «Судного дня»
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar