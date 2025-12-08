Путин в Индии
8 декабря, 10:53

Радиостанция «Судного дня» передала шифрованное сообщение «Перенаем»

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В эфир радиостанции УВБ-76 («радиостанция Судного дня») было передано второе за сутки закодированное сообщение, состоящее из набора цифр и букв. Сообщение, зафиксированное в 13:27 по московскому времени, гласило: «НЖТИ 49241 ПЕРЕНАЕМ 8730 2048».

Радиостанция УВБ-76 известна своей скрытностью и спецификой сигналов, которые появляются нерегулярно и часто состоят из непонятных кодов и чисел. Появление таких сообщений традиционно вызывает интерес у энтузиастов и исследователей, стремящихся раскрыть скрытый смысл передаваемых сигналов.

Радиостанция Судного дня вышла в эфир и передала уникальную шифровку

Ранее Life.ru сообщал, что коротковолновая радиостанция УВБ-76 («Жужжалка») передала в эфир новое зашифрованное послание. В нём прозвучал код «ДЕРНОШИИТ», что породило очередную волну обсуждений среди радиолюбителей.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Оксана Попова
