Радиостанция «Судного дня» передала шифрованное сообщение «Перенаем»

В эфир радиостанции УВБ-76 («радиостанция Судного дня») было передано второе за сутки закодированное сообщение, состоящее из набора цифр и букв. Сообщение, зафиксированное в 13:27 по московскому времени, гласило: «НЖТИ 49241 ПЕРЕНАЕМ 8730 2048».

Радиостанция УВБ-76 известна своей скрытностью и спецификой сигналов, которые появляются нерегулярно и часто состоят из непонятных кодов и чисел. Появление таких сообщений традиционно вызывает интерес у энтузиастов и исследователей, стремящихся раскрыть скрытый смысл передаваемых сигналов.

Ранее Life.ru сообщал, что коротковолновая радиостанция УВБ-76 («Жужжалка») передала в эфир новое зашифрованное послание. В нём прозвучал код «ДЕРНОШИИТ», что породило очередную волну обсуждений среди радиолюбителей.