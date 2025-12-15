Переговоры украинской и американской делегаций по вопросам урегулирования конфликта завершились в Берлине. Вторая встреча, состоявшаяся сегодня, в понедельник, длилась около двух часов, пишут украинские СМИ.

Таким образом, дипломатический диалог продлился два дня. Первый этап переговоров между сторонами прошёл в запланированном формате в воскресенье. Отмечается, что беседа длилась на протяжении 5 часов.

Напомним, что в воскресенье в Берлине состоялись переговоры с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Встреча была посвящена обсуждению мирного плана Дональда Трампа, состоящего из 20 пунктов. На переговорах украинская делегация изучает возможность принятия двух ключевых пунктов американского плана урегулирования. Киев при определённых условиях готов согласиться на проведение выборов в течение ста дней и отказаться от курса на вступление в НАТО.