На берлинских переговорах украинская делегация, согласно инсайдерской информации, рассматривает возможность согласия на два ключевых пункта американского плана урегулирования. Как сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники, Киев в определённых обстоятельствах готов провести выборы в течение 100 дней и отказаться от курса на вступление в НАТО.

«Оба пункта [плана США о проведении выборов и отказе от членства в НАТО] Украина готова была бы принять при определённых обстоятельствах», — заявили источники издания.

Помимо этого, украинская сторона допускает возможность «заморозки» текущей линии боевого соприкосновения, однако категорически отказывается выводить свои войска с территории Донбасса.

Эта информация появилась после заявлений президента США Дональда Трампа, что настал подходящий момент для украинских выборов. Глава киевского режима Владимир Зеленский тогда заявил о готовности к голосованию, но потребовал законодательных изменений и гарантий безопасности.

Переговоры продолжаются, и, как пишет Bild, новой негласной датой для возможной сделки считается католическое Рождество (25 декабря).

Напомним, что в воскресенье в Берлине прошли переговоры с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. В ходе пятичасовой встречи обсуждался двадцатипунктный мирный план. По завершении диалога с украинской делегацией, Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе.