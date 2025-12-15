Возможный отказ Украины от планов по вступлению в НАТО, по мнению ряда американских экспертов, не станет решающим фактором для мирных переговоров. Как сообщает агентство Reuters, такое заявление экс-комика Владимира Зеленского не окажет существенного влияния на процесс урегулирования.

В ходе диалога с американскими посланниками о потенциальном мирном соглашении с Россией Зеленский предложил отказаться от стремления страны к членству в Североатлантическом альянсе. Глава киевского режима назвал это компромиссом, отметив, что гарантии безопасности со стороны США и Европы могли бы стать альтернативой.

«Это нисколько не меняет ситуацию. Это попытка выглядеть разумным», — заявил Джастин Логан, руководитель исследований в области обороны и внешней политики в Институте Като (США).

Профессор стратегических исследований Университета Флориды Эндрю Михта поддержал эту точку зрения, отметив, что перспектива вступления Украины в НАТО уже давно не выглядит реалистичной, и данный вопрос сейчас не является существенным.

Однако бывший советник экс-президента США Барака Обамы Бретт Бруен оценил отказ как серьёзную уступку. Вопрос, по его словам, в том, что Киев получит взамен. Он предположил, что американский лидер Доналтд Трамп мог пообещать патрулирование украинского неба или усиление военной помощи. При этом Бруен подчеркнул, что Украине нужны не слова, а конкретные обязательства, которые нельзя будет легко нарушить.

Ранее Зеленский сообщил, что официальная позиция Соединённых Штатов относительно предложенного Киевом мирного плана по урегулированию конфликта пока не получена. Он подчеркнул, что, несмотря на наличие неофициальных сигналов, переданных через переговорщиков, Украина ожидает официального ответа и выражает готовность к продолжению диалога.