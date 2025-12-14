Зеленский заявил об отсутствии обратной связи от США на мирные предложения Киева

Владимир Зеленский сообщил, что официальный ответ Соединённых Штатов на украинские предложения по мирному плану до сих пор не получен. По его словам, несмотря на получение неформальных сигналов через переговорную команду, Украина ожидает официальной реакции и готова к дальнейшему диалогу. Об этом передаёт агентство «РБК-Украина».





«Я ещё не получил реакцию США. Несколько посланий слышал через переговорную команду, но получаю все сигналы и готов к диалогу», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине приблизился к критически важной стадии, о чём совместно заявили британский премьер Кир Стармер и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонных переговоров. Как информирует коммюнике правительства Великобритании, стороны согласились, что наступил переломный момент для будущего Украины, и Европа будет поддерживать её столько, сколько потребуется для достижения справедливого и прочного мира.