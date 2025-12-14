Путин в Индии
14 декабря, 05:54

Стармер и фон дер Ляйен назвали момент в переговорах по Украине «переломным»

Кир Стармер и Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fred Duval

Переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине приблизился к критически важной стадии. Такую оценку совместно озвучили британский премьер Кир Стармер и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам проведённых телефонных переговоров, о чём информирует официальное коммюнике правительства Великобритании.

«Оба согласились, что это переломный момент для будущего Украины и что Европа будет поддерживать их столько, сколько потребуется, чтобы достичь справедливого и прочного мира», — цитирует заявление пресс-служба.

В фокусе диалога находилось продвижение мирной инициативы, координируемой Соединёнными Штатами. Участники беседы также констатировали существенное продвижение в сложном вопросе вовлечения замороженных активов Российской Федерации для поддержки украинской стороны.

Ранее стало известно, что экс-комик Владимир Зеленский в ближайшие дни посетит Берлин для переговоров с представителями американского лидера. Он также сообщил, что на полях мирных переговоров состоятся встречи с европейскими партнёрами. Также сообщалось о запланированной серии встреч специального посланника президента США Стивена Уиткоффа с европейскими лидерами и главой киевского режима в Берлине, которые пройдут 14-15 декабря. Ожидается, что в них примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

