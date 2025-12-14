По словам главаря киевского режима Владимира Зеленского, сейчас существует значительный шанс на мирное урегулирование конфликта. Соответствующее заявление бывший комик сделал в своих соцсетях.

«У меня будут встречи с представителями президента Трампа, будут встречи с нашими европейскими партнёрами, со многими лидерами по фундаменту мира — политической договорённости об окончании войны. Сейчас шанс значителен», — заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что в ближайшие дни посетит Берлин для встречи с представителями американского лидера. Экс-комик добавил, что на полях мирных переговоров также состоятся встречи с европейскими партнёрами. Напомним, ранее стало известно, что специальный посланник президента США Стивен Уиткофф проведёт в Берлине серию встреч с европейскими лидерами и главарём киевского режима. Встречи запланированы на 14-15 декабря. Ожидается, что во встречах примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.