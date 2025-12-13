Владимир Зеленский фактически признал, что Украина не способна вернуть Крым. Слова главы киевского режима прокомментировал сайту MK.Ru заместитель директора Института стран СНГ, член Совета по национальной стратегии Владимир Жарихин.

«Признавая, что сейчас они не могут вернуть Крым, представители киевского режима тем не менее категорически отказываются признавать Крым российским. Как, впрочем, и Донбасс. Кстати, про Донбасс Зеленский не упомянул. Это всё манипуляции и телодвижения, служащие одной цели: как бы так отказать Трампу, но при этом ему не отказать?» — заявил Жарихин.

Эксперт отметил, что заявления Зеленского носят сугубо тактический характер и не означают пересмотра позиции Киева по территориальному вопросу. По его словам, отказ признавать Крым и Донбасс российскими используется как инструмент для затягивания и размывания возможных переговоров.

Жарихин подчеркнул, что подобная риторика направлена на сохранение в повестке «нерешённых» территорий, которые, по замыслу Запада, можно будет обсуждать в будущем. Он также добавил, что в Киеве, Европе и США прекрасно понимают невозможность возвращения Крыма, однако сознательно поддерживают юридически неопределённый статус полуострова.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признал отсутствие у Украины ресурсов для возвращения Крыма. Он отметил, что сегодня у страны нет сил и поддержки для реализации этих планов. Напомним, что Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с РФ. Слова Зеленского связали с накрывшей его «политической дрожью».