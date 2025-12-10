Путин в Индии
10 декабря, 12:06

Слова Зеленского о Крыме связали с накрывшей его «политической дрожью»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Главу киевского режима Владимира Зеленского «накрывает политическая дрожь и страх за своё будущее», отчего он сменил позицию и теперь заявляет о невозможности вернуть Крым. С таким мнением выступил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Зеленского накрывает политическая дрожь и страх за своё будущее. Именно поэтому он постоянно лавирует, меняет свою точку зрения в зависимости от тех указаний, которые получает во время своих визитов в страны Западной Европы»,сказал Ивлев в беседе с РИА «Новости».

Ивлев подчеркнул, что Зеленский меняет свою точку зрения, опираясь далеко не на реальную ситуацию на линии фронта. Депутат призвал Киев перестать воевать вооружением стран НАТО и признать российские мирные предложения.

Ранее Дональд Трамп заявлял о необходимости срочного проведения президентских выборов на Украине для восстановления демократических процедур. В ответ на это Владимир Зеленский озвучил готовность организовать президентские выборы в течение ближайших 60-90 дней.

