Главу киевского режима Владимира Зеленского «накрывает политическая дрожь и страх за своё будущее», отчего он сменил позицию и теперь заявляет о невозможности вернуть Крым. С таким мнением выступил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Зеленского накрывает политическая дрожь и страх за своё будущее. Именно поэтому он постоянно лавирует, меняет свою точку зрения в зависимости от тех указаний, которые получает во время своих визитов в страны Западной Европы», — сказал Ивлев в беседе с РИА «Новости».

Ивлев подчеркнул, что Зеленский меняет свою точку зрения, опираясь далеко не на реальную ситуацию на линии фронта. Депутат призвал Киев перестать воевать вооружением стран НАТО и признать российские мирные предложения.