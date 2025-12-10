Коц: Американцы продолжат показательную порку Зеленского

Американцы могут продолжить давление на украинское руководство посредством антикоррупционных расследований, утверждает военкор Александр Коц. По его словам, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), ранее замедлившие публикацию материалов по «делу Миндича», получили «команду ускорить процесс».

Как отмечает журналист, депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что на заседании временной следственной комиссии парламента в пятницу могут быть оглашены новые имена фигурантов, в том числе — действующего члена правительства.

Коц пишет, что возобновление публикации так называемых «пленок Миндича» может стать инструментом давления на украинские власти. По его словам, в материалах якобы могут фигурировать высокопоставленные лица, что теоретически позволяет Вашингтону усиливать политическое влияние на Киев.

Военкор также выразил мнение, что в случае обострения отношений между администрацией Дональда Трампа и офисом Владимира Зеленского США могут использовать эти данные как основание для пересмотра объёмов поддержки Украине.