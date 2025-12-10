Конечно, Зеленский к выборам не готов. Заявлять можно что угодно, но реальные выборы он, вероятнее всего, проиграет, поэтому они ему не нужны. Формально он мог провести голосование на всех территориях, кроме зоны соприкосновения. Это можно было сделать в любой день и при поддержке Европы, США — в том числе в период президентства Байдена. Однако выборы невыгодны ни британским, ни европейским, ни украинским элитам. Война приносит огромные деньги, речь идёт о миллиардах долларов. Сам Зеленский уже давно стал миллиардером.