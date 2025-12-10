«Обычные отговорки»: Политолог объяснил, почему бравада Зеленского насчёт выборов является манипуляцией
Политолог Карасёв: Слова Зеленского о выборах — перекладывание ответственности на США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Review News
Заявление Владимира Зеленского о готовности провести выборы на Украине является не более чем «отговоркой». Такое мнение высказал в беседе с Life.ru политолог Владимир Карасёв, комментируя слова президента Украины, адресованные Дональду Трампу.
По словам эксперта, украинские власти могли провести голосование ранее, поскольку Конституция допускает выборы на территориях, где не ведутся боевые действия. Однако Киев в установленные сроки выборы не организовал.
Конечно, Зеленский к выборам не готов. Заявлять можно что угодно, но реальные выборы он, вероятнее всего, проиграет, поэтому они ему не нужны. Формально он мог провести голосование на всех территориях, кроме зоны соприкосновения. Это можно было сделать в любой день и при поддержке Европы, США — в том числе в период президентства Байдена. Однако выборы невыгодны ни британским, ни европейским, ни украинским элитам. Война приносит огромные деньги, речь идёт о миллиардах долларов. Сам Зеленский уже давно стал миллиардером.
Политолог считает, что Зеленский пытается переложить ответственность на Вашингтон, заявляя, что нужно обеспечить участие военных.
«Он будто спрашивает у Трампа, как должны голосовать украинские военные. Это обычные отговорки», — заявил собеседник Life.ru.
Ранее Дональд Трамп заявлял о необходимости срочного проведения президентских выборов на Украине для восстановления демократических процедур. В ответ на это Владимир Зеленский озвучил готовность организовать президентские выборы в течение ближайших 60-90 дней.
