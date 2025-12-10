В Кремле назвали готовность Зеленского к выборам достаточно новым заявлением

Заявление Владимира Зеленского о готовности проведения президентских выборов является новым элементом в позиции властей Украины. Данное мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что такая готовность, озвученная украинской стороной, выглядит достаточно свежим заявлением. При этом Песков напомнил, что о необходимости выборов давно уже говорили российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп. Вместе с тем пресс-секретарь заявил, что теперь следует посмотреть, как будут развиваться события в указанном направлении.

Напомним, что Дональд Трамп ранее заявлял о необходимости срочного проведения президентских выборов на Украине для восстановления демократических процедур. Неожиданно Владимир Зеленский озвучил готовность организовать президентские выборы в течение ближайших 60-90 дней. Он пояснил, что для этого требуется обеспечение безопасности процесса со стороны США и европейских партнёров. Глава киевского режима также добавил, что ожидает от депутатов предложений по изменению законодательства для проведения голосования в условиях военного положения.