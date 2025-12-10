Песков заявил, что для РФ важен долгосрочный мир на Украине, а не перемирие
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия ставит в приоритет не временное перемирие на Украине, а устойчивый и гарантированный долгосрочный мир. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, комментируя слова главы украинского режима Владимира Зеленского о «энергетическом перемирии».
«В первую очередь мы работаем над миром, а не над перемирием», — подчеркнул Песков.
Он отметил, что Россия сосредоточена на достижении долгосрочного мира с подписанием соответствующих документов, а не на временном прекращении боевых действий.
Ранее Зеленский сообщил о готовности страны заключить энергетическое перемирие при условии согласия России. По его словам, эта инициатива имеет большое значение для украинцев, а удары ВСУ по российской энергетике являются ответом на системные атаки России по украинской энергоинфраструктуре.
