Владимир Зеленский, столкнувшись с тяжёлыми последствиями разрушения энергетической инфраструктуры страны, наконец согласился на предложение России о временном прекращении ударов по энергетическим объектам. Как отметил военный блогер Юрий Подоляка, это решение вызвано крайней необходимостью, поскольку энергетика Украины находится на грани коллапса.

Подоляка подчеркнул, что в августе Москва уже была готова пойти на временное перемирие, но Киев отказался, рассчитывая на победу над Россией. Теперь, когда большая часть энергосистемы страны разрушена, Зеленский соглашается на перемирие, чтобы спасти страну от полного энергетического коллапса.

Ранее Зеленский сообщил о готовности Украины заключить энергетическое перемирие при условии согласия со стороны России. Как подчеркнул бывший комик, данная инициатива имеет чрезвычайную важность для украинцев. Он пояснил, что удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по российской энергетике якобы являются ответом на системные удары России по украинской энергоинфраструктуре. При этом Зеленский заявил, что Киев поддержит идею энергетического перемирия, если российская сторона также проявит к ней готовность.