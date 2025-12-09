Главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил о готовности Украины заключить энергетическое перемирие при условии согласия со стороны России. Об этом сообщает украинское издание Новости.LIVE.

Как подчеркнул бывший комик, данная инициатива имеет чрезвычайную важность для украинцев. Он пояснил, что удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по российской энергетике якобы являются ответом на системные удары России по украинской энергоинфраструктуре.

При этом Зеленский заявил, что Киев поддержит идею энергетического перемирия, если российская сторона также проявит к ней готовность.

Ранее политтехнолог Михаил Павлив заявил, что личные гарантии безопасности и сохранения активов стали ключевыми условиями Владимира Зеленского на переговорах. Эксперт пояснил, что главарь киевского режима готов отказаться от участия в ближайших президентских выборах, но требует от США гарантий, что ему не запретят участвовать в политике в будущем. Эксперт считает, что сделка неизбежна, и Зеленский пойдёт на неё в случае резкого ухудшения на фронте, прекращения финансирования в 2026 году или жёсткого давления со стороны США.