Личные гарантии безопасности и сохранения активов стали ключевыми условиями Владимира Зеленского на переговорах. Об этом заявил политтехнолог Михаил Павлив со ссылкой на свои источники.

В разговоре с «Царьградом» эксперт пояснил, что Зеленский готов отказаться от участия в ближайших президентских выборах, но требует от США гарантий, что ему не запретят участвовать в политике в будущем.

Второе условие — полная защита от уголовного преследования со стороны будущих украинских властей, России и международных судов, аналогичная той, что предоставлялась другим украинским политикам. Эти же гарантии он хочет получить для своего ближайшего окружения.

Третье условие — сохранение всех своих активов и имущества по миру, а также активов его команды. Павлив подчеркнул, что за это требование Зеленский «особенно жёстко цепляется».

Эксперт считает, что сделка неизбежна, и Зеленский пойдёт на неё в случае резкого ухудшения на фронте, прекращения финансирования в 2026 году или жёсткого давления со стороны США.

Ранее британские СМИ описали позицию Владимира Зеленского в переговорном процессе шахматным термином «цугцванг». Это означает ситуацию, когда любой возможный следующий ход ухудшает положение игрока, но сделать его всё равно необходимо. Такое сравнение, как отмечается, крайне незавидно для главаря киевского режима. Оно было приведено в контексте его встречи с европейскими лидерами в Лондоне, на которой обсуждалось будущее урегулирование конфликта.