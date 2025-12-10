Слова Зеленского о Крыме могут вызвать бунты радикалов: эксперт объяснил, почему он сменил риторику
Скачко: Зеленский испугался выборов и может столкнуться с бунтами националистов
Политический обозреватель и представитель движения «Другая Украина» Владимир Скачко считает, что последние заявления Владимира Зеленского о Крыме и НАТО могут спровоцировать протесты со стороны радикальных националистических групп, которые Киев не контролирует.
Ранее Зеленский признал, что у Украины сейчас нет сил и поддержки для «возвращения» Крыма, а также заявил, что понял: США не видят Киев в составе НАТО. По мнению Скачко, именно интервью президента США Дональда Трампа, в котором он вновь подчеркнул необходимость проведения выборов на Украине, вынудило Зеленского резко скорректировать позицию, сообщают РИА «Новости».
Эксперт считает, что Зеленский понимает: выборы он проиграет, а потому теперь пытается показать готовность к переговорам. Скачко допускает, что такая смена риторики может сдвинуть с мёртвой точки обсуждение мирного плана США.
По его словам, задача киевского лидера — «дотянуть» до саммита ЕС 18 декабря в надежде на поддержку Европы и попытку сформировать альтернативную реакцию на предложения Вашингтона. Как будет развиваться ситуация — покажут ближайшие недели.
Ранее Дональд Трамп заявлял о необходимости срочного проведения президентских выборов на Украине для восстановления демократических процедур. В ответ на это Владимир Зеленский озвучил готовность организовать президентские выборы в течение ближайших 60-90 дней.
