Проведение переговоров по урегулированию ситуации на Украине без учёта позиции России эксперт назвал имитацией дипломатии. Своё мнение британский военный аналитик Александр Меркурис озвучил в эфире собственного YouTube-канала.

«Критическая ошибка европейцев перекрыть все каналы связи с Россией полностью маргинализировала Европу/ <...> Никто из европейских лидеров не проявляет никакого желания ехать в Москву на встречу с Путиным, Лавровым и Ушаковым, чтобы понять, о чем думают русские, и приблизиться к компромиссу. Но у нас есть цирк, этот бродячий цирк <...> европейцев и украинцев, которые ездят по кругу, постоянно возвращаются, обсуждают идеи и предложения, и уходят довольные друг другом, думая, что добиваются прогресса», — заявил аналитик.

Меркурис отметил, что примером бутафорской дипломатии служит позиция главаря киевского режима Владимира Зеленского. Он делает заявления о готовности к диалогу, но фактически не предпринимает шагов к урегулированию. Эксперт подчеркнул, что бывший комик «вообще не собирается сдвинуться ни на дюйм».

Ранее сообщалось, что делегации США и Украины «достигли значительного прогресса в переговорах в Берлине». Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что стороны провели углублённые обсуждения по 20-пунктному плану урегулирования, экономическим вопросам и другим темам. Встречи продолжатся 15 декабря с участием канцлера Германии Фридриха Мерца и руководителей стран ЕС и НАТО. Рассматривается формат «евротройки» с участием Германии, Великобритании и Франции, конкретные детали пока не раскрываются.