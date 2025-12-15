Встреча делегаций США и Украины, проходившая в Берлине, завершилась. По информации украинских СМИ, ссылающихся на источники в офисе главаря киевского режима Владимира Зеленского, продолжительность переговоров составила более пяти часов.

Ранее появилась информация, что в понедельник, 15 декабря, в Берлине продолжатся переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц проведёт отдельную встречу с Зеленским. В Верховной раде Украины прозвучала критика по поводу результатов переговоров в Берлине. Народный депутат Марьяна Безуглая в своём Telegram-канале прямо заявила, что гражданам страны не стоит питать иллюзий и ожидать от этой встречи каких-либо существенных результатов.