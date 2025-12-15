Россия и США
14 декабря, 21:08

Переговоры между украинской и американской делегациями длились более пяти часов

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Встреча делегаций США и Украины, проходившая в Берлине, завершилась. По информации украинских СМИ, ссылающихся на источники в офисе главаря киевского режима Владимира Зеленского, продолжительность переговоров составила более пяти часов.

Украинские СМИ уточнили, что стороны договорились продолжить работу. Следующий раунд диалога запланирован на утро понедельника.

Ранее появилась информация, что в понедельник, 15 декабря, в Берлине продолжатся переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц проведёт отдельную встречу с Зеленским. В Верховной раде Украины прозвучала критика по поводу результатов переговоров в Берлине. Народный депутат Марьяна Безуглая в своём Telegram-канале прямо заявила, что гражданам страны не стоит питать иллюзий и ожидать от этой встречи каких-либо существенных результатов.

