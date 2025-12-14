В понедельник, 15 декабря, в Берлине продолжатся переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом информирует издание Handelsblatt.

Как ранее сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, 15 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц проведёт в Берлине отдельную встречу с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. К консультациям планируют присоединиться ряд руководителей стран Европейского союза и НАТО. Также прорабатывается возможность проведения переговоров в формате «евротройки» с участием Германии, Великобритании и Франции. Конкретное содержание обсуждаемых предложений пока не раскрывается.