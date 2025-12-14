Переговоры по урегулированию на Украине продолжатся в Берлине 15 декабря
Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
В понедельник, 15 декабря, в Берлине продолжатся переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом информирует издание Handelsblatt.
Как ранее сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, 15 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц проведёт в Берлине отдельную встречу с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. К консультациям планируют присоединиться ряд руководителей стран Европейского союза и НАТО. Также прорабатывается возможность проведения переговоров в формате «евротройки» с участием Германии, Великобритании и Франции. Конкретное содержание обсуждаемых предложений пока не раскрывается.
Ранее состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. Также сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц покинул берлинскую встречу. Стала известна дата переговоров президента Польши с Зеленским, она состоится 19 декабря в Варшаве. Основные темы переговоров, которые пройдут в Варшаве, будут касаться вопросов безопасности, экономических и исторических вопросов.
