Россия и США
«Буревестник»
Мессенджер MAX

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 20:22

Переговоры по урегулированию на Украине продолжатся в Берлине 15 декабря

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

В понедельник, 15 декабря, в Берлине продолжатся переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом информирует издание Handelsblatt.

Как ранее сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, 15 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц проведёт в Берлине отдельную встречу с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. К консультациям планируют присоединиться ряд руководителей стран Европейского союза и НАТО. Также прорабатывается возможность проведения переговоров в формате «евротройки» с участием Германии, Великобритании и Франции. Конкретное содержание обсуждаемых предложений пока не раскрывается.

В Раде призвали украинцев не ждать результатов от переговоров в Берлине
В Раде призвали украинцев не ждать результатов от переговоров в Берлине

Ранее состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. Также сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц покинул берлинскую встречу. Стала известна дата переговоров президента Польши с Зеленским, она состоится 19 декабря в Варшаве. Основные темы переговоров, которые пройдут в Варшаве, будут касаться вопросов безопасности, экономических и исторических вопросов.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar