Мерц ушёл с переговоров Зеленского и американской делегации в Берлине

Канцлер Германии Фридрих Мерц покинул берлинскую встречу с американской делегацией и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает DPA, ссылаясь на правительственные источники.

«После короткого приветствия Мерц покинул переговоры. Советник Мерца по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер остался в качестве модератора», — говорится в публикации агентства.

Ранее Зеленский анонсировал начало переговоров с американской делегацией в Берлине. Возглавляет её спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Также на встрече присутствует Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа.