Зеленский анонсировал начало переговоров с Уиткоффом и Кушнером в Берлине

Владимир Зеленский анонсировал начало переговоров с американской делегацией в Берлине. Возглавляет её спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Информацию об этом экс-комик опубликовал в своём Telegram-канале.

«Начали встречу», — написал Зеленский.

Публикация сопровождается фотографиями со встречи, где Зеленский приветствует Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя президента США. На снимках также присутствует канцлер Германии Фридрих Мерц, сидящий за столом переговоров рядом с украинской делегацией.

Ранее Зеленский заявил, что Киев до сих пор не получил официальный ответ Соединённых Штатов на украинские предложения по мирному плану урегулирования. Он отметил, что, несмотря на получение неформальных сигналов через переговорную команду, Украина ожидает официальной реакции и готова к дальнейшему диалогу.